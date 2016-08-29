退伍官兵就學就業預算 大增1.7億

2016-08-29

〔記者羅添斌／台北報導〕為落實蔡總統「強化年輕官士兵就學輔導，提供軍人在職及退伍後競爭力」政策，完善募兵制度，退輔會昨表示，退伍官兵就學就業預算將大幅擴增一．七億元，並於國軍官兵從軍第一天進入軍營，即由退輔會專案編組說明完整退輔制度。

退輔會表示，在主動辦理服役四到九年第二類志願役退除役官兵核認程序方面，「由原被動申請，調整為榮服處主動辦理」；預期現行核認率將由二％增至一百％。

在就學獎補助方面，退輔會表示，初期依核實補助精神由原額度二至四萬元提高為三至五萬元，並新增第二類退除役官兵補助對象，大幅擴增就學獎補助預算三．七倍；同時擴大國（公）營事業就業考試補助範圍，預期可嘉惠七一七三人次。

另為強化青壯低階官兵第二專長培訓，研議擴增預算三至五倍，會同國防部建立「軍中專長與民間專長及證照轉換對照表」，採「一專多能」、「分齡專班施訓；另由原補助經費自行參訓之六十一個班隊，擴增至一○五個班隊，預期嘉惠八千餘人，可全數滿足屆退官兵需求。

為配合新政府推動長照政策，退輔會主委李翔宙也指出，退輔會已責成所屬農場盤點適合的地點，做為規劃未來設置長照專區之用。在整備長照量能上，所有榮院設立居家護理所，並申請成立日照中心。