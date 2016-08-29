| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

退伍官兵就學就業預算 大增1.7億

2016-08-29

〔記者羅添斌／台北報導〕為落實蔡總統「強化年輕官士兵就學輔導，提供軍人在職及退伍後競爭力」政策，完善募兵制度，退輔會昨表示，退伍官兵就學就業預算將大幅擴增一．七億元，並於國軍官兵從軍第一天進入軍營，即由退輔會專案編組說明完整退輔制度。

退輔會表示，在主動辦理服役四到九年第二類志願役退除役官兵核認程序方面，「由原被動申請，調整為榮服處主動辦理」；預期現行核認率將由二％增至一百％。

在就學獎補助方面，退輔會表示，初期依核實補助精神由原額度二至四萬元提高為三至五萬元，並新增第二類退除役官兵補助對象，大幅擴增就學獎補助預算三．七倍；同時擴大國（公）營事業就業考試補助範圍，預期可嘉惠七一七三人次。

另為強化青壯低階官兵第二專長培訓，研議擴增預算三至五倍，會同國防部建立「軍中專長與民間專長及證照轉換對照表」，採「一專多能」、「分齡專班施訓；另由原補助經費自行參訓之六十一個班隊，擴增至一○五個班隊，預期嘉惠八千餘人，可全數滿足屆退官兵需求。

為配合新政府推動長照政策，退輔會主委李翔宙也指出，退輔會已責成所屬農場盤點適合的地點，做為規劃未來設置長照專區之用。在整備長照量能上，所有榮院設立居家護理所，並申請成立日照中心。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：退伍官兵就學就業預算 大增1.7億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.