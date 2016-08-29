肥貓惹議 退輔會：已延攬民間專才

2016-08-29

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會轉投資事業過去屢遭朝野立委批評為「獨厚退將」、「肥貓高官」，退輔會主委李翔宙昨指出，為回應各界期待，退輔會已大力改革轉投資事業高階經理人的遴選機制，以近期遴選的十二位高階經理人為例，其中延攬民間專才出任、退將出任，以及校級軍官出任，約各占三分之一。

軍職轉任須暫停退休俸及18趴優存

李翔宙說，另一項改革的重點，是軍職轉任人員，於就任時辦理自願停支退休俸及十八％優惠存款利息，離職後恢復支領，以杜絕支領雙薪爭議。

退輔會資料顯示，在這十二位高階經理人中，在欣湖、欣屏天然氣及榮民製藥等公司已開始出現有「上校退伍軍官」轉任轉投資事業單位高階經理人職務，打破過去長期由「將官」層級出任的規定；另在泛亞工程、欣欣大眾、國華欣業等公司，均延攬民間專才人士擔任董事長或總經理。

退輔會轉投資事業眾多，但過去高階經理人的人事安排因獨厚退役將領出任，薪水高加上績效不如預期，屢屢遭到立委批評，李翔宙在五二○出任退輔會主委後，即著手改革轉投資事業高階經理人遴選制度。

李翔宙指出，已修正退輔會董監管理要點，並擴大遴選範圍，廣納民間專業人士，強化轉投資事業的營收效益，在具體改革措施上，近期遴選十二位具領導管理及相關專業學能人員，推薦至轉投資事業擔任高階經理人，其中將級、校級及民間專業人士約各占三分之一。

李翔宙說，退輔會已要求加強高階經理人的績效考核，過去是讓他們做滿一任，並決定是否延任一年，現在則是「每年都要看績效，年度績效未達標準者，就會予以解任」；但績效好的高階經理人，任期以三年為原則，營運管理績效若達特優者，會專案檢討再延一年，做為肯定。