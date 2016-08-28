降速通車 桃園民代、居民意見兩極
2016-08-28
〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運為求今年底通車，體檢小組建議「拉長班距」、「降速通車」，桃園市議員、民眾反應各異。有議員要求應該要按規格驗收，不應該有兩套標準；但也有議員認為，這是配合通車的彈性做法，並無不妥。
反對︰應按規格驗收 贊成︰彈性做法並無不妥
身兼無盟總召的中壢區市議員張運炳表示，機場捷運通車已六度跳票，再晚一點通車，民眾也不會有太大意見，但市民要求安全及通車品質，既然規範的班距是六分鐘、直達車卅五分鐘，就應嚴格驗收，不該有兩套標準。
龜山區民進黨市議員林俐玲肯定林全內閣的做法。她說，小英政府勇於任事，才兩個月就釐清所有問題，營運初期將班距拉長、放寬台北車站到桃園機場直達車時間，這是彈性的做法，畢竟通車初期的載客量沒這麼大，最後還是會按規格驗收。
市民批︰「難道交通安全碰到政治也要轉彎？」
機場所在地的大園區國民黨籍議員徐其萬說，這充滿政治考量，當初國民黨執政時，民進黨抨擊墊片、滑軌問題嚴重，如今改口說安全無虞，國民黨執政提拉長班距、降速通車，被罵得狗血淋頭，結果民進黨也提出一樣的建議，「昨非今是」的標準何在？
中壢區陳姓市民表示，捷運很多問題要等通車後才能陸續改善，只要安全沒問題，初期拉長班距、降速都是合理的手段。但大園區張姓市民認為，當初民進黨把機場捷運罵得一無是處，如今又說問題不大，「難道交通安全碰到政治也要轉彎」？
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