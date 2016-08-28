| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

試乘體驗 A1站預辦登機托運行李 流暢不卡卡

2016-08-28

〔記者黃立翔／台北報導〕桃園機場捷運昨天舉辦媒體試乘，從A1台北車站的自動化預辦登機及預掛行李流程，到卅五分五十四秒行進穩定地抵達桃園機場第一航廈，設備舒適新穎，令人驚豔。

旅客要到機場搭機前，可在A1車站（台北站）電腦化自助報到櫃台先辦自動化預辦登機，另有八個窗口辦理人工登機，並可經由自動化設備預掛行李，只要上網取得QR code，就可掃描取得行李條及回執聯，由機器托運行李。昨天高鐵局也委請華航、長榮地勤人員及機捷人員示範，每個流程不到兩分鐘就可完成。

記者昨試乘，感覺列車每到進出站時仍有些微頓挫感，但直線行進平穩，經過新莊往林口台地的青山路段陡坡爬升時也不覺得吃力，昨雖有小雨，但鋼輪列車並未打滑，包括列車、月台閘門、站內設備，全程都未出現設備異常狀況。

機捷前身為中正機場捷運計畫，總經費約一一三八．五億元，包含桃園捷運藍線，連結台北市、桃機第一、二航廈與桃園市，總長為五十一．○三公里，沿線經過桃園市蘆竹區、新北市林口區、桃園市龜山區、新北市新莊區、泰山區、三重區後進入台北市台北車站特定專用區；從機場往南，經高鐵桃園站至中壢環北站，未來將再延伸二．○六公里至中壢火車站。其中地下段約十．九二公里，高架段約四十．一一公里，共設廿二座車站，包括十五座高架車站、七座地下車站；並設置青埔以及蘆竹兩處維修機廠，未來也將交由桃園大眾捷運股份有限公司負責營運。

廣告
  • 機捷A1站設有自助托運行李機台，方便旅客自助托運行李。（記者劉信德攝）

    機捷A1站設有自助托運行李機台，方便旅客自助托運行李。（記者劉信德攝）

  • 機場捷運A1站內部與閘門口。（記者劉信德攝）

    機場捷運A1站內部與閘門口。（記者劉信德攝）

  • 機場捷運車廂內部座椅配置。（記者劉信德攝）

    機場捷運車廂內部座椅配置。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：試乘體驗 A1站預辦登機托運行李 流暢不卡卡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.