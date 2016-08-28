試乘體驗 A1站預辦登機托運行李 流暢不卡卡

2016-08-28

〔記者黃立翔／台北報導〕桃園機場捷運昨天舉辦媒體試乘，從A1台北車站的自動化預辦登機及預掛行李流程，到卅五分五十四秒行進穩定地抵達桃園機場第一航廈，設備舒適新穎，令人驚豔。

旅客要到機場搭機前，可在A1車站（台北站）電腦化自助報到櫃台先辦自動化預辦登機，另有八個窗口辦理人工登機，並可經由自動化設備預掛行李，只要上網取得QR code，就可掃描取得行李條及回執聯，由機器托運行李。昨天高鐵局也委請華航、長榮地勤人員及機捷人員示範，每個流程不到兩分鐘就可完成。

記者昨試乘，感覺列車每到進出站時仍有些微頓挫感，但直線行進平穩，經過新莊往林口台地的青山路段陡坡爬升時也不覺得吃力，昨雖有小雨，但鋼輪列車並未打滑，包括列車、月台閘門、站內設備，全程都未出現設備異常狀況。

機捷前身為中正機場捷運計畫，總經費約一一三八．五億元，包含桃園捷運藍線，連結台北市、桃機第一、二航廈與桃園市，總長為五十一．○三公里，沿線經過桃園市蘆竹區、新北市林口區、桃園市龜山區、新北市新莊區、泰山區、三重區後進入台北市台北車站特定專用區；從機場往南，經高鐵桃園站至中壢環北站，未來將再延伸二．○六公里至中壢火車站。其中地下段約十．九二公里，高架段約四十．一一公里，共設廿二座車站，包括十五座高架車站、七座地下車站；並設置青埔以及蘆竹兩處維修機廠，未來也將交由桃園大眾捷運股份有限公司負責營運。