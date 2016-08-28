鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準

2016-08-28

鄭文燦上午有異議 下午就改口

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部昨公布機場捷運調查報告及解決方案，桃園市長鄭文燦昨天上午公開反對「拉長班距」、「降速通車」的做法，但下午改口指經兩個月的密集檢視，缺失多已改善，安全無重大疑慮，通車可與合約標準分開，未來的驗收不打折扣，「爭議已經過去，方便會留下」。

鄭文燦昨天上午對於媒體報導桃園大眾捷運公司同意「拉長班距」、「降速通車」還有異議，他在桃園受訪時強調：「市府從未同意！」表示如果「拉長班距」，發車時間從六分鐘改為十二分鐘，「那乾脆改為人工駕駛算了！」

他說，交通部要將「穩定度測試」標準由九十九％降至九十七．五％，雖然機場捷運訂約時，對穩定性測試只要求九十七．五％，但後來公布的「大眾捷運法」對穩定性測試仍要求九十九％，畢竟只有九十七．五％，就意味一天的一六○班車就有四班車誤點，「民眾會接受嗎」？

桃捷董座︰僅剩25件不合格 數據過度美化

鄭文燦表示，桃捷公司可以配合交通部今年底通車政策進行各項測試，但驗收必須按照規定，交通部跳過「IST」（系統整合測試）、「PRSR營運前試運轉」直接進入穩定度測試，這是不對的。桃捷公司董事長劉坤億也說，四五二二件缺失目前僅剩廿五件不合格，數據過度美化，與事實有出入。

但鄭文燦的態度在下午到台北後已有轉變，他感謝調查委員及專家以公正、客觀、獨立的第三方密集檢視，表示安全已無重大疑慮，穩定性也大幅提升，但承包商丸紅公司與協力廠商仍須負起合約責任，將所有缺失改善完成。

他表示，機場捷運的穩定性已達九十八％，未來要朝向九十九％的標準邁進，達到目標才能通車營運；他並強調「驗收不打折」，模擬演練、通車運轉、完成驗收是三個不同階段，「沒有放低標準、沒有放鬆標準」，安全無虞、系統穩定、儘速通車是唯一原則。

外界質疑鄭文燦「態度轉彎」，市府解釋說，舊政府時期，行政院指示「減價驗收」降低合約標準，形同「廠商解套，機捷未解套」，所以反對。目前交通部把通車與驗收分離，市府堅持通車門檻九十九％穩定度及依照合約規範不打折驗收。