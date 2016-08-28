冷眼集》大鵬的這三個月
記者鄒景雯／特稿
五二○之後，大家上國防部官網，讀讀「部長的話」，就知道我們來了一位大鵬部長。民進黨再度執政，找馮世寬幹這個位子，做好做壞，都是用他的人要負絕大部分的責任，甚少部分可以歸咎於馮世寬。因為，大鵬在過去三個月真的是盡力了。
誰都看得出來，大鵬這一百天確實相當辛苦，上會期在立法院的答詢，讓民進黨立委都緊張，這是外顯的辛苦；這些日子以來，在國軍內部的領導統御上，還有另一層只能意會、難以對外言喻的辛苦，才更是讓人憂心。
二○○四年，陳水扁總統以不到三萬票的差距連任成功後，當時的軍方氣氛，例如老將稱病等等，曾經讓阿扁以「柔性政變」形容，外界不解其意，引起了很大的爭議，其實更具體一點的描述是，「下面叫不動」，這讓三軍統帥產生了很大的危機感，因此做此形況，說穿了就是消極、被動、不合作態度。
十二年後的今天，軍隊國家化肯定有長足的進展，但是邱義仁向蔡總統推薦的馮世寬，一來是離開軍職已經十年，二來是其空軍背景、亂了照輪應是陸軍的套，於是讓大鵬注定要逆風而行。這個任命過程說明，民進黨過去從來沒有認真深入過軍中文化與生態，以為請個年紀大的，就可以至少先壓住局面，這實在不是一個正確的學習態度。
接受此一類似協助新政府順利過渡的任務，誰還忍心苛責馮世寬？當然只能怪上面。至於這位大鵬先生，與僚屬努力博感情的方式很另類，他是三餐都到國防部的餐廳，與弟兄們一起打菜用餐，連晚餐都在內，這可不是在開玩笑。當初他在網站上宣布「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音」，惹了大眾好一陣子的訕笑，不過就他而言，看來不是在說假的。
當然，要解除大鵬的辛苦，絕對是上面的要儘早進入狀況才行，近來，不少退將陸續接受蔡總統邀約前往總統府諮商國是，有位色彩鮮明的陸軍上將出來後，私下評論：蔡英文比馬英九好，蔡英文會聽，馬英九只會低頭猛作筆記，結果證明他根本就不聽。
這應該是個好消息，對於大鵬的辛苦來說，應該也是。
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標題：冷眼集》大鵬的這三個月
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