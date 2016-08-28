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嚴德發11月屆齡 軍方首長將調整

2016-08-28

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文政府將在明年三月十九日前，同時向立法院提出「四年期國防總檢討」、「國家軍事戰略」及「國防產業發展策略」三項報告，參謀總長的角色相當吃重，但據了解，現任參謀總長嚴德發上將在十一月就面臨六十四歲的屆齡退伍關卡，政府若無延役解套空間，上將層級的軍方首長屆時將有大幅的連動調整。

參謀總長人選 李喜明、沈一鳴呼聲高

據了解，嚴德發若在十一月屆齡退伍，下任參謀總長的接任人選，看好由國防部軍政副部長李喜明上將、空軍司令沈一鳴上將兩人擇一出任。

資深官員表示，參謀總長人選，雖會考量過去傳統的陸海空軍軍種輪流出任，以及部長、總長避免由同一軍種出任等因素，以兼顧軍種平衡，但另一個考量點則是，參謀總長必須能夠認同並且執行新政府的國防理念，其中的關鍵，就是對在明年三月提出的「四年期國防總檢討」、「國家軍事戰略」及「國防產業發展策略」三項報告，都能充分認同。

軍方內部近期傳出種種說法，有些指稱現任部長馮世寬是空軍出身，若由空軍司令沈一鳴接任總長，會產生部長、總長同一軍種的傾斜現象，另有說法指依據軍種輪流擔任的慣例，下任總長應由空軍擔任，因此沈一鳴出線的機率最高。

此外，軍政副部長過去長期由文人出任，但蔡總統任命李喜明以現役上將身分擔任，也讓李喜明擔任軍政副部長只是過渡安排，未來有可能接任參謀總長的說法甚囂塵上。

官員表示，無論屆時由哪一位上將接任參謀總長，軍方上將級將領都將有連動調整的空間，也是外界觀察蔡總統對軍方人事佈局的重要指標。

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  • 嚴德發若在十一月屆齡退伍，下任參謀總長的接任人選，看好由國防部軍政副部長李喜明上將（見圖）、空軍司令沈一鳴上將兩人擇一出任。（資料照）

    嚴德發若在十一月屆齡退伍，下任參謀總長的接任人選，看好由國防部軍政副部長李喜明上將（見圖）、空軍司令沈一鳴上將兩人擇一出任。（資料照）

  • 嚴德發若在十一月屆齡退伍，下任參謀總長的接任人選，看好由國防部軍政副部長李喜明上將、空軍司令沈一鳴上將（見圖）兩人擇一出任。（資料照）

    嚴德發若在十一月屆齡退伍，下任參謀總長的接任人選，看好由國防部軍政副部長李喜明上將、空軍司令沈一鳴上將（見圖）兩人擇一出任。（資料照）

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