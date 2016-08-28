新軍事戰略 明年三月參謀總長國會報告
〔記者羅添斌／台北報導〕為展現新政府對國家安全、國防建設的重視，資深官員指出，政府將在明年三月十九日前，同時向立法院提出「四年期國防總檢討」、「國家軍事戰略」及「國防產業發展策略」三項報告；其中，「國家軍事戰略」是由參謀總長負責，屆時將由參謀總長提出報告並做說明。
兵役制度走向將會定案
官員透露，兵役制度攸關國家戰力，我國兵役制度究竟是要繼續朝「全募兵制」目標前進，還是要維持現有的「徵募並行制」？義務役役男究竟是全數轉服四個月的軍事訓練，還是仍依出生年次不同，採一年或四個月役期？這項讓政府、役男及家屬困擾多時的政策，會在明年提出的「四年期國防總檢討」、「國家軍事戰略」報告中有所定案，「不會也不宜再拖下去」。
蔡英文總統上週在視導國軍漢光演習時表示，現階段的國軍需要一套確認方向、改變文化的軍事戰略，她已經責成國防部要在明年一月完成初稿。這份新的軍事戰略，除了蒐集各方意見，更應該透過國軍內部的發想和討論，共同來完成。
依據「國防法」規定，國防部應於每任總統就職後十個月內，向立院公開提出「四年期國防總檢討」。總統在五二○就任，十個月內的法定期限，即為上任隔年的三月十九日之前。
官員說，「四年期國防總檢討」為法定報告，但為讓國防興革作為更具整體性及同步性，民進黨過去即曾在「國防藍皮書」中承諾，若能重返執政，未來在向立法院提出「四年期國防總檢討」的時間點，同步提出「國家軍事戰略」及「國防產業發展策略」報告。
明年一月完成軍事戰略初稿
他強調，新政府將履行國防藍皮書中的承諾，並依據時程執行。蔡總統已責成國防部要在明年一月完成軍事戰略的初稿，就政府內部作業上，這三項報告初稿完成的時間點都差不多，初稿完成後還要再送國安會討論定案，預計在二月底前可定稿，並配合立法院規劃報告時間。
官員說，我國首次「四年期國防總檢討」是在二○○九年三月公布，二○一三年三月則是第二次公布，明年將是第三次公布。
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