三、四級資安事件 立即通報政院

2016-08-28

〔記者李欣芳／台北報導〕國際駭客網路攻擊近年日趨頻繁，因應中國等其他國家的網攻，行政院設立的資安通報應變系統，分為一、二、三、四等四個資安事件等級，一旦遭遇較嚴重的第三與第四級資安事件，相關部會就會立即通報行政院處理。

一銀ＡＴＭ案屬第三級

政府機關的資安相關系統，遭受中國網軍攻擊的情況嚴重，前閣揆張善政證實，中國網軍以台灣做為其最先進的駭客攻擊試驗場，總統府、行政院、外交部、經濟部、國發會是中國網軍最愛攻擊的對象，每年發生的資安事件多半來自中國。

政院相關官員不諱言，新政府五二○上任後，「每天持續遭受他國網路駭客，包括中國網軍的攻擊」。

為強化政府機關的資安防護，行政院八月一日掛牌成立「資通安全處」，有別於馬政府時期在政院成立「資安辦公室」的任務編組，政院資安處擴編原有資安辦的組織規模，並將原先的資安管理三級制調整為二級制，由資安處直接指揮資策會技服中心，不需透過科技部，以強化資安通報應變效率。

府院這次召開擴大資安會議，是總統府與行政院首度討論如何將相關資安問題整合在一起，外界關切新政府平日如何應變資安事件？舉例而言，若有學校遭遇國際駭客攻擊，情節屬於第一、第二級較為輕微者，例如學校網站遭攻擊，通常僅呈報到教育部次長層級，至於情節屬於第三、第四級較為嚴重者，就會向上呈報行政院。

先前一銀ＡＴＭ被盜領事件，就屬於資安事件的第三級，至於第四級，則是國家關鍵基礎建設遭到全面攻擊，屆時國安會也會介入處理。

政院資通安全處長簡宏偉認為，資安事件的通報已行之有年，各部會相關人員已很熟悉通報模式。目前不論大小等級的資安事件，政院資安處都會予以登錄並做個案分析。