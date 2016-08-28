涉賄700萬包庇電玩// 高市三民二分局長收押
李世昌4年前 任專勤組長
〔記者黃良傑／高雄報導〕警界又傳收賄！高市警局三民二分局長李世昌，四年前擔任專責掃蕩八大行業的專勤組長時，涉嫌收賄以包庇電玩業者，高雄檢調廉前天搜索李世昌的住處、辦公室，約談李世昌的家人及專勤組當年七名成員，昨晨聲押李世昌獲准，退休的彭姓員警則以五萬元交保，高市警局將李世昌停職，並改調專員。
檢調廉查扣電玩業者帳冊時，發現高階警官涉貪，查出綽號「水餃」的三線一星分局長李世昌，一○一年擔任掃蕩八大行業市警局行政科專勤組長時，向電玩業者收賄。
檢調廉查出，李世昌任高雄市警局鹽埕分局副分局長期間，認識偵查隊彭姓小隊長（現已退休）；後來李世昌調為專勤組長，掌握取締生殺大權後，彭姓小隊長居中牽線，介紹電玩業的白手套邱姓男子和李世昌認識。
掃蕩八大行業 趁機大撈錢
檢方認定，自一○一年六月至一○二年一月，李世昌在住家附近的熱炒店、海產店，和彭小隊長每月見面，從彭手中收下賄款，業者則獲得保護，不被專勤組列為追求查緝績效的「績效店」。
檢方估算，李世昌平均每月收賄七、八十萬元，加上年節賄款，短短七個月就收賄七百多萬元，檢警也懷疑彭小隊長有收走路工。
廉政署前天搜索三民二分局的李世昌辦公室，發現有十多萬元現金及禮券，還有洋酒，李世昌一度怒嗆辦案人員「什麼都扣」，並否認有不法所得。
辦案人員同步約談前專勤組成員，以證人身分傳喚七名官警，漏夜偵訊後請回，李世昌的家人也被傳喚後請回。
李被停職 警局追連帶責任
專案人員查出，李世昌存款超過千萬元，與警官收入顯不相符，李世昌聲稱是投資、存款和出售長輩留下的地產所得，並非賄款，但他被當庭告知正式逮捕，前天深夜召開聲押庭，李世昌喊冤，堅稱沒收賄，昨晨五點裁定收押禁見。
高雄市警局長陳家欽昨深表痛心遺憾，召開人評會懲處李世昌，指示追究四年前對李世昌推薦、督導、考核缺失的連帶責任。昨將李世昌改調非主管，並停職調查，三民二分局長職務由警政監陳德源代理。高雄市警局督察長鄭明忠表示，專勤組屬臨編組織，早在多任局長前就設置了，陳家欽於去年接任局長，為防微杜漸，避免疊床架屋，立即解散專勤組。
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標題：涉賄700萬包庇電玩// 高市三民二分局長收押
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