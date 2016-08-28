機場捷運 監調會：可低標通車
交長：安全通車 沒時間表
〔記者黃立翔／台北報導〕桃園機場捷運監理調查委員會昨宣布機場捷運「安全業已確保」，建議可拉大班距，先行「低標通車」，日後再逐步改善，不過交通部長賀陳旦強調，一定要符合安全才營運，通車沒時間表。
今年初桃園大眾捷運公司整理出桃園機場捷運四五二二件異常，交通部六月委由前台北市捷運局長江耀宗組成監理調查委員會。七位委員、一位技術專家，兩個月來召開了十次委員會、七十七次技術會議及現場勘查，發現機捷「內憂外患」，內有廠商履約問題、系統技術受制下游廠商，外有合約變更，營運單位面對營運基礎的認知差異。
江耀宗說，先前發現的軌道墊片破裂，只要材質改善應不影響安全；至於列車打滑事件也確定是軌道面的浮鏽遇雨生鏽泥，降低軌道黏著系數，多跑車就可改善。遭點名的四五二二件異常疑慮都已釐清，僅剩廿五項，只要承包商確實改善，可望「撥雲見日」。
不過，委員是在「放寬」標準後才達成共識的，桃園機捷目前至少還有三大問題：首先，合約規定的系統可靠度應達九成九，最近六天系統可靠度則在九成六七到九成九七間。
其次，穩定性測試將列車行進間極速從一百公里降低十七公里，以免車輛打滑，因此直達車平均時速只有五十七公里，普通車四十三公里，不符合初期營運標準規定的六十公里與四十五公里。合約要求台北車站到桃機直達車單程卅五分鐘內，營運初期將延到卅六分。
建議拉大班距 通車再改善
第三，合約規定尖峰時間直達車、普通車班距不得超過十分鐘（交叉發車班距五分鐘），日後若要擴增車隊，系統能力更需達六分鐘一班（交叉發車班距三分鐘）。目前車速落後，建議初期直達車與普通車班距增為十二分鐘，交叉發車班距則拉長一分鐘，成為六分鐘。
桃園市長鄭文燦昨天也主張「通車與合約標準應可分開」，政府負責把關驗收，確保安全，但站在民眾立場，營運標準與合約標準應該分開，通車後可再逐步改善缺點。
賀陳旦表示，雪山隧道剛通車時亦未採最高速限，也是逐步放寬的。監理調查委員會已釐清安全問題，另外還有第三方驗證公司Ricardo認證，安全應該沒有問題，但仍有後續問題需要交通部、廠商、桃捷共同協商。
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標題：機場捷運 監調會：可低標通車
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