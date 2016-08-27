雪隧多處見裂縫 學者：變形警訊

2016-08-27

〔記者簡惠茹、黃立翔／綜合報導〕雪隧開通屆滿十年，卻有民眾直擊整條隧道滿佈大小裂縫，有些竟長逾兩公尺，讓人心驚膽顫；台灣大學土木工程系隧道工程專長教授黃燦輝提醒，隧道出現裂縫就是變形警訊，應作監測。高公局總工程司許鉦漳說：「裂縫都有建立資料，也定期監測是否加深，安全無虞，隧道也沒有變形。」

有些長逾兩公尺 民眾憂坍塌

「上週行經雪隧時塞車，發現隧道壁面有一條條裂縫，有些好像蜘蛛網！」宜蘭林姓男子原本以為只是單一現象，沒想到整條雪隧十二．九公里，從頭到尾到處都有裂縫，有些裂痕很長，裂縫最密集處在北上廿五公里處，很擔心會不會坍塌？

陳姓通勤族也說，除了雪隧，彭山隧道也有類似情況，目前雖然沒看到漏水，一旦真的漏水，想救都來不及了。

記者實地觀察發現，這些裂縫像是施工縫之間的新增裂縫，大部分在牆面垂直裂開，有的逾兩公尺長，也有橫向裂縫，好像要爆裂開來。

「隧道出現裂縫不容小覷。」台大黃燦輝教授提醒，台灣板塊活動活躍，每年約有一、兩公分上浮下降，隧道如果受到影響就有可能變形。隧道牆面混凝土約四十公分厚，如果表面裂開一、兩公分深，還不會影響整體結構，現在還沒漏水，就代表結構未受影響。

土木技師公會全聯會理事長施義芳表示，隧道或多或少都會有裂縫，只要確實巡查並記錄裂縫變化，無須太過緊張，但高公局要透過超音波敲擊法，確認裂縫深度。

高公局：定期監測 安全無虞

許鉦漳說，裂縫寬於○．五公釐（mm）就會列管，雪隧去年列管的裂縫約有一千公尺長，但寬度幾乎都是○．六到○．七公釐，並無太寬、太深的情形，今年裂縫並無明顯增加，列管裂縫均已維修補強，廿八處內空變位監測亦無明顯變化。

高公局每年均進行兩次步行目視檢查，颱風、豪雨及規模四以上地震後亦會特別巡查。用路人懷疑雪隧裂縫變大、變多，可能是一○三年底才完成全線油漆，以致原本灰色混凝土之裂縫變得明顯易見。