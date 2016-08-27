| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
 首頁 > 焦點

防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭

2016-08-27

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行涉洗錢案，近日已約訊前後任董事長蔡友才、徐光曦等人；為加速案件偵辦進度，也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證的可能性，北檢昨由承辦檢察官楊展庚親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除可立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，也能迅速調閱資料，加快偵辦速度。

當場開偵查庭 加快偵辦進度

北檢表示，由於此案須傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，若以正常傳喚方式寄發傳票、逐一約訊，恐曠日費時，因此初步決定由檢察官親自進駐兆豐銀，除能直接訊問相關人，也能立即調閱資料、比對證人說詞，避免串證、滅證的可能性，還能減少公文往返與傳票寄送流程。

檢方為釐清案情，自本月二十三日起，陸續傳喚兆豐銀前後任董座蔡友才、徐光曦，訊後將蔡轉為偵字案被告請回，並將他限制住居、出境、出海及小三通，徐則獲請回；二十四日傳喚已口頭請辭的兆豐銀總經理吳漢卿作證；前天繼續以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中三人，訊後皆請回。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐銀 兆豐銀紐約分行
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.