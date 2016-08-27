防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭
2016-08-27
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行涉洗錢案，近日已約訊前後任董事長蔡友才、徐光曦等人；為加速案件偵辦進度，也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證的可能性，北檢昨由承辦檢察官楊展庚親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除可立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，也能迅速調閱資料，加快偵辦速度。
當場開偵查庭 加快偵辦進度
北檢表示，由於此案須傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，若以正常傳喚方式寄發傳票、逐一約訊，恐曠日費時，因此初步決定由檢察官親自進駐兆豐銀，除能直接訊問相關人，也能立即調閱資料、比對證人說詞，避免串證、滅證的可能性，還能減少公文往返與傳票寄送流程。
檢方為釐清案情，自本月二十三日起，陸續傳喚兆豐銀前後任董座蔡友才、徐光曦，訊後將蔡轉為偵字案被告請回，並將他限制住居、出境、出海及小三通，徐則獲請回；二十四日傳喚已口頭請辭的兆豐銀總經理吳漢卿作證；前天繼續以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中三人，訊後皆請回。
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