| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
 首頁 > 焦點

跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億

2016-08-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕兆豐銀紐約分行在前董座蔡友才任內，因違反洗錢防制等法規，遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰五十七億元，此事引發兆豐董事不滿，擔憂未來將衍生連帶賠償問題。據了解，調查兆豐案的跨部會專案小組已提出建議，向蔡友才提告背信告訴，求償五十七億元，補回損失。

涉營業秘密 難查國黨借款

另對蔡友才任內，短短五年多融資給國民黨黨營事業的金額就增加八十多億元；財政部官員表示，財部已展開調查，但初步查不出異狀，對國民黨黨營事業借款沒有逾放比、繳息情形也都很正常。想進一步了解，但受限兆豐為上市公司，涉及營業秘密的問題，無法進一步檢視。

據了解，原本財政部想借力不當黨產條例，啟動兆豐對國民黨黨營事業的放貸情形查核，但因不當黨產條例修法時，並未排除銀行法的適用，即使有理由調查，也不能違反銀行法第四十八條「銀行須保護客戶存、放款資料」，暫時無法追查下去。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔡友才
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.