跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億

2016-08-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕兆豐銀紐約分行在前董座蔡友才任內，因違反洗錢防制等法規，遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰五十七億元，此事引發兆豐董事不滿，擔憂未來將衍生連帶賠償問題。據了解，調查兆豐案的跨部會專案小組已提出建議，向蔡友才提告背信告訴，求償五十七億元，補回損失。

涉營業秘密 難查國黨借款

另對蔡友才任內，短短五年多融資給國民黨黨營事業的金額就增加八十多億元；財政部官員表示，財部已展開調查，但初步查不出異狀，對國民黨黨營事業借款沒有逾放比、繳息情形也都很正常。想進一步了解，但受限兆豐為上市公司，涉及營業秘密的問題，無法進一步檢視。

據了解，原本財政部想借力不當黨產條例，啟動兆豐對國民黨黨營事業的放貸情形查核，但因不當黨產條例修法時，並未排除銀行法的適用，即使有理由調查，也不能違反銀行法第四十八條「銀行須保護客戶存、放款資料」，暫時無法追查下去。