蔡友才拒約談？金管會︰可藉此自清
2016-08-27
〔記者陳梅英／台北報導〕為釐清洗錢案，金管會昨起「由下而上」約詢兆豐金相關人員，由於兆豐金前董事長蔡友才不願前往財政部說明，外界關注蔡是否也會拒絕金管會的約詢；金管會主委丁克華昨數度表示，「應該不會」，強調這對蔡友才來說是難得機會，可藉此澄清自己清白，「如果他夠清楚，應該會欣然同意前來」。
丁克華昨出席由集保結算所主辦、金管會協辦「產學合作實習計畫」啟動典禮；他於會後受訪時指出，為了解兆豐案，金管會銀行局及檢查局昨已開始約詢相關人員到金管會說明，約詢對象會從基層開始、由下而上；據了解，金管會昨約詢的是兆豐銀副總經理梁美琪。
由於蔡友才先前以離開兆豐金已四個多月為由，沒有立場再跟財政部報告遭美重罰案，外界關注蔡友才是否會以同樣藉口拒絕金管會的約詢。
金檢海外分行 提早一日出發
除國內約談已啟動，預計在兩週內完成外，丁克華表示，與美國、巴拿馬也都聯繫好了，對兆豐銀紐約分行及巴拿馬分行的海外金檢，將提前至二十八日（週日）出發，較原先規劃的二十九日提早一天。
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