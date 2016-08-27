| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
 首頁 > 焦點

蔡友才拒約談？金管會︰可藉此自清

2016-08-27

〔記者陳梅英／台北報導〕為釐清洗錢案，金管會昨起「由下而上」約詢兆豐金相關人員，由於兆豐金前董事長蔡友才不願前往財政部說明，外界關注蔡是否也會拒絕金管會的約詢；金管會主委丁克華昨數度表示，「應該不會」，強調這對蔡友才來說是難得機會，可藉此澄清自己清白，「如果他夠清楚，應該會欣然同意前來」。

丁克華昨出席由集保結算所主辦、金管會協辦「產學合作實習計畫」啟動典禮；他於會後受訪時指出，為了解兆豐案，金管會銀行局及檢查局昨已開始約詢相關人員到金管會說明，約詢對象會從基層開始、由下而上；據了解，金管會昨約詢的是兆豐銀副總經理梁美琪。

由於蔡友才先前以離開兆豐金已四個多月為由，沒有立場再跟財政部報告遭美重罰案，外界關注蔡友才是否會以同樣藉口拒絕金管會的約詢。

金檢海外分行 提早一日出發

除國內約談已啟動，預計在兩週內完成外，丁克華表示，與美國、巴拿馬也都聯繫好了，對兆豐銀紐約分行及巴拿馬分行的海外金檢，將提前至二十八日（週日）出發，較原先規劃的二十九日提早一天。

廣告
  • 兆豐金前董事長蔡友才。（資料照）

    兆豐金前董事長蔡友才。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐 蔡友才
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：蔡友才拒約談？金管會︰可藉此自清


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.