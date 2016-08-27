百年兆豐 螺絲全鬆
2016-08-27
記者鄭琪芳／特稿
兆豐銀紐約分行遭美國重罰案爆發後，外界赫然驚覺，這家超過百年歷史的公股銀行，在獲利王的光鮮外表下，是千瘡百孔的內控與法遵制度。從澳洲分行、巴拿馬分行到紐約分行，兆豐銀海外分行一再違反反洗錢法，不論是申報不當或涉及洗錢，兆豐銀的螺絲顯然全鬆了，再不好好整頓，百年銀行的招牌將永遠蒙塵。
兆豐銀由中國商銀及交通銀行合併而成，中國商銀的前身為中國銀行，還可追溯至清光緒時代的戶部銀行及大清銀行，在中央銀行成立前，中國銀行還被賦予代理國庫及發行鈔券的任務；交通銀行則創立於民國前五年，初期奉命與中國銀行共同掌管國庫收支及辦理鈔券發行。
掌權十多年 高層多蔡系人馬
如此具光榮歷史的銀行，在台復業後，仍是國內最大外匯銀行，號稱公股銀行的模範生。不過，此次兆豐銀紐約分行案，掀開了兆豐內部的許多問題，例如，內控及法遵形同具文、馬屁文化盛行、專業人員不受重視等。
兆豐銀主管直言，前兆豐金董座蔡友才善於經營政治關係，但個性專斷、好大喜功，兆豐主管紛紛投其所好而拍馬逢迎，「金融忽必烈」、「偉人」這種肉麻話都說得出來。而且，蔡為追求獲利而削減成本，例如，他接任兆豐金總經理不久，就大砍海外加給，影響優秀人才外派意願及海外人員的士氣。
另外，蔡友才在兆豐的後期似乎忙於另謀出路，他三月底請辭，四月就出任國泰金董事，後來並擔任鑒機資產管理公司董事長；鑒機於三月四日成立，蔡曾公開表示鑒機的名字是他取的，顯然他還沒離開兆豐，就開始與潤泰集團尹衍樑聯手籌設新公司。
經歷這次風暴後，兆豐銀若能因此整頓改善，重新擦亮百年銀行的招牌，也算是花五十四億元買一個教訓。不過，蔡友才在兆豐金擔任總經理及董事長長達十多年，現在兆豐高層幾乎都是他的人馬，整頓兆豐之前，內部可能要先換血。
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