兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班

2016-08-27

〔記者李靚慧／台北報導〕因紐約分行遭重罰引發軒然大波的兆豐銀行，昨舉行董事會，進行所謂紐行「查帳報告」，全面引爆獨董、官股董事們的怒火；董事們除重砲抨擊經營團隊對董事會「完全不尊重」外，幾乎是「痛罵一輪」後，相關人員才開始進行報告。董事會一開七小時，也創下史上最長紀錄。

一開7小時 創董事會最長紀錄

兆豐銀行共有十五席董事，除董事長、總經理及三名副總經理、一名勞工董事屬行內人員外，其餘董事無不對此案充滿怒火；昨董事會屬例行性會議，原只有一般業務報告，但因要檢討紐行案，董事們自知「口氣不會太好」，還先將紐行案無關人員請出會場。

兆豐銀發言體系坦言，昨董事會是有史以來「最長的一次」，不但「開到吃便當」，甚至「開到快下班了」，從上午九時進行到下午二時多，才進行例行業務報告。

據轉述，讓董事們最生氣的還是上週五在兆豐金與美國紐約州金融服務署（NYDFS）即將簽署Consent Order前，才用僅十至二十分鐘，給董事們二十多頁、密密麻麻的英文資訊，就要董事們給予授權，是「完全不尊重」。

兆豐銀解釋，因該案涉及高達五十七億元的鉅額罰款，美方要求Consent Order內容不可提早公布。兆豐銀母公司兆豐金控，也擔心資料外洩，恐有「內線交易」疑慮，總行知道此事件者也僅三、五人，並沒有忽視董事會的意思。

承諾強調管理 不再只追求獲利

兆豐銀行指出，昨報告是針對今年二月九日收到的「查帳報告」，所有細節逐一向董事們解說，董事們疑問「非常多、非常細」，包括法遵主管、稽核主管及企劃處等相關人員逐一回答、說明，才要花較多時間。

兆豐銀行昨向董事會承諾，未來要進行組織改造，法遵的配置也會加強，將成立「海外管理中心」強化海外分行的管理，不能只是一再地僅強調獲利。