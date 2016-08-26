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司法院正副院長 總統今提名許宗力蔡炯燉

2016-08-26

〔記者蘇芳禾、楊淳卉／台北報導〕總統府最快今日將宣布提名曾任大法官的台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡炯燉為司法院正副院長人選，並送立法院進行同意權審查。據了解，提名的五名大法官中可能會有一席女性，目前以司法院副秘書長張瓊文呼聲最高。

女性大法官 張瓊文呼聲高

原先司法院正副院長被提名人謝文定、林錦芳兩人堅辭退出提名後，高層對於司改國是會議與司法院正副院長提名重新規劃，由總統蔡英文親自擔任司改國是會議籌備小組召集人。

據了解，總統府規劃在咨文送到立法院前召開記者會，正式介紹正副院長與大法官人選，預計於九月一日前完成。

司法院正副院長許宗力搭配蔡炯燉的組合，在法界與政壇反應都算正面。五名大法官當中，目前內定包括台大法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、司改會董事長黃瑞明。最後一席大法官由張瓊文出線的機率高。

張瓊文為政治大學法學碩士，司法官訓練所法官班第十八期結訓，曾任司法院行政訴訟及懲戒廳副廳長、最高行政法院法官及高雄高等行政法院院長等職。

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  • 司法院副秘書長張瓊文。（資料照，記者陳志曲攝）

    司法院副秘書長張瓊文。（資料照，記者陳志曲攝）

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