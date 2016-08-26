林萬億：新舊制兼具軍公教月退偏高 必須處理
〔記者陳梅英、曾韋禎、黃邦平／台北報導〕年金改革委員會昨進行第十場，邀請銓敘部報告軍公教退撫改制之過渡措施。年金改革委員會副召集人林萬億會後指出，軍公教人員在新舊制轉換過程，因制度上的設計，導致兼具新、舊制年金的軍公教人員不僅所得替代率偏高，退休金也相對優渥，這是當年改革所導致的後遺症，必須要處理。
林萬億說，這些兼具新舊制年資的軍公教人員為何所得替代率高、領的也多，問題出在當時「月退年資補償」及「優惠存款從優逆算」兩大制度設計上所導致的後遺症。儘管在九十六年及一百年兩次改革試圖壓低所得替代率來解決當年問題，但顯然爭議仍然存在。
陳建仁：下週討論改革方向
國家年金改革委員會已召開十次會議，仍停留在各機關報告的階段。副總統陳建仁昨表示，盼下週開會，委員各自提出年金改革的方向與目標，大家一起來討論。
林萬億：沒共識也須往前推
林萬億則說，下次會議將處理委員提案，首先登場的是討論年金改革的方向及原則，屆時年金改革辦公室將彙整過去幾次會議中委員提案，也會整理當年軍公教從恩給制改為提撥制到九十五年、一百年，甚至一○二年這幾次年金改革的目標與原則，以及ＯＥＣＤ國家的經驗等提供年改會參考。
林萬億表示，所得替代率、年資給付率、薪資計算方式、基金投資報酬率、撥補原則等，都不可能迴避，即使沒共識也必須往前推，預計最快十月進入分區會議，明年一、二月召開國是會議。
九三要遊行 吳斯懷：絕非古墓奇兵
不過，「監督年金改革聯盟」將發起九三大遊行，昨天在凱道召開行前記者會，也邀請未來退休可適用「提撥新制」的年輕教師出面，表達反對年金改革要溯及既往、反對成立新基金、反對補繳的意見。聯盟發言人吳斯懷同時反駁外界譏諷，強調參與遊行的絕不是「古墓奇兵」。
吳斯懷說，他們領的退休金並非如前立委林濁水所說是偷來、搶來、騙來的，他接著罵說：「你們靠街頭運動兩次執政，我們沒話說，這是民主，我們好不容易上街頭一次，就被人用盡百般手段分化、抹黑、侮辱！」
聯盟還批評公開抵制遊行的全國教師工會總聯合會等團體，抹黑參與遊行的全國教育產業總工會沒有改革主張；聯盟成員強調，早已宣示遊行是要「支持改革、反對亂改、還我尊嚴、維我權益」。
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標題：林萬億：新舊制兼具軍公教月退偏高 必須處理
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