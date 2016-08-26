解讀新聞》唐鳳入閣 激勵台灣年輕世代
記者楊淳卉／特稿
網路社群高手唐鳳將接任行政院政務委員，成為史上最年輕的政委。唐鳳長年活躍於g0v等多個網路社群，還曾與前政委蔡玉玲共同主持vTaiwan虛擬世界法規調適會議，參與台灣如何應對Uber、Airbnb等共享經濟崛起。
唐鳳入閣，對於希望延續前政府虛擬世界發展的林內閣，可說是一大助力。府院高層透露，行政院長林全對這項人事案相當得意，甚至私下表示，唐鳳入閣不僅終於能打破蔡政府「老藍男」的形象，更慶幸這樣特殊的人才，願意進到政府部門工作。
唐鳳在開放原始碼（Open Source）和黑客松（hackathon）社群是非常重要的指標性人物，對於唐鳳入閣，與其共同主持vTaiwan虛擬世界法規調適會議的蔡玉玲直說這項人事安排「很好」。
唐鳳友人形容，唐鳳是一個非常謙虛、溫柔的人，從沒刻意成為網路紅人，一路上都走自己的路，運用她熟悉的科技力量，試圖改變現況。例如二○一四年太陽花學運時，唐鳳擔任場外直播與建立網路等工作，而g0v參與者開發的資訊彙整介面（Hackfoldr），之後更跨國影響了香港雨傘運動。
唐鳳相當強調開放精神，曾與其共事的工作夥伴說，唐鳳為了讓每次vTaiwan的會議內容能儘快在網路上呈現，會議過程中都會快速同步聽打，甚至自己設計一套聽打專用的鍵盤，來解決打字問題，讓大家印象深刻。此外，唐鳳甚至曾自費聘僱速記師，再開放出會議中所有的內容。
也是科技領域出身的前行政院長張善政說，唐鳳接任數位政委，可以補充目前內閣資訊人才不足問題，是一大膽嘗試，但仍要面對「錢、人及長官挺不挺的問題」。林全應利用機會全力相挺，才能讓唐鳳確實發揮所長。
在青年世代的眼裡，唐鳳入閣卻極具意義。一名黑客松界的工作者直言，唐鳳入閣終於讓年輕人和相關工作者看到未來的希望，感受到能夠繼續為台灣努力的意義感。
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