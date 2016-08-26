最年輕政委 35歲網路奇才唐鳳入閣
〔記者呂伊萱、李欣芳、黃佩君／台北報導〕行政院昨宣布，行政院長林全決定任命網路創業家唐鳳擔任政務委員，督導數位經濟與開放政府。年僅卅五歲的網路奇才唐鳳，自八歲起就自學電腦程式、十六歲自創電腦公司，被喻為電腦天才，也即將成為行政院有史以來最年輕的政務委員。
自許作為「公僕的公僕」 深化政府數位化
人在國外的唐鳳昨在臉書發文表示：「我的存在，不是為了讓某些社群『朝中有人』，也不會是為了在網路上『政令宣導』，而是成為一個『通道』，讓更多的智慧與力量有更好的結合。」她並說，進入行政院後，對自己的期許是作為「公僕的公僕」。
林全昨出席「台灣永續峰會」時受訪說，邀請唐鳳加入行政團隊，是希望政府在開放政府與數位產業方面能做得更多。林全強調，唐鳳的工作和功能，與過去常見到的政務委員不完全一樣，「我們不會讓她審太多法案」，而是希望她協助各部會建立政策以及政府跟外界溝通的平台，並充分應用政府資訊於未來產業創新層面，推動政策成效。
林全：盼助推動開放政府、數位政策
林全表示，未來將借重唐鳳的能力，運用數位技術及系統，輔助公務體系解決問題，讓數位經濟政策及開放政府的推動能夠更加順利。
原名「唐宗漢」的唐鳳，曾在廿五歲時進行改名和跨性別宣告，當時她在部落格寫下：「不管現在、過去或未來，我很樂意大家用女性的名詞來稱呼我。」
天才兒童 8歲自學程式 16歲開公司
從小就是天才兒童的唐鳳，五歲就能閱讀各國經典書籍，小一課堂上解出聯立方程式，小二用自己手繪的電腦鍵盤與螢幕，模擬各種按鍵與反應。
唐鳳的父母過去都是媒體人，母親李雅卿曾表示，早在幼稚園時，唐鳳即因心智年齡遠遠超越同輩，與其他同學格格不入。李雅卿在「成長戰爭」一書中記下這段經歷：「幼稚園時，宗漢曾因為在廁所被同學毆打，而想帶刀上學；小學二年級時還曾遭資優班同學圍毆，不斷抗拒上學。」因此，李雅卿決定讓唐宗漢在家自學，並辭職在家教育小孩。
唐鳳雖然國中沒畢業，但十三歲就走上自學之路，鑽研網路自由軟體開發，十六歲創業，卅三歲就退休，投入網路公益事業。
對於行政院邀請唐鳳擔任政務委員，唐鳳的父親唐光華認為，代表政府已敏銳地察覺，新的一個世代「很不一樣」。他以電腦發展為例說，舊時代是微軟一家獨大，以商業機制衡量一切，但近來越來越多「自由軟體」出現，代表著新世代重視的「共享經濟」。
目前人在國外的唐鳳，對於入閣一事昨透過網路答覆媒體詢問表示，八月九日第一次和林全見面，十五日同意接任，由於和蘋果的顧問合約在九月卅日到期，預計十月一日就任。就任前會先拜訪歐洲各界從事數位參與、開放政府相關工作的朋友，整理未來工作方向。
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