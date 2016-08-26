虐兒成植物人 狠父又打斷新生女3肋骨
2016-08-26
長女：妹妹被打到床底
〔記者顏宏駿／彰化報導〕這款父親！彰化縣發生駭人聽聞的虐童案，Ｈ姓男子無法忍受剛出生的次女不停哭鬧，竟將未滿半歲的她，打到肋骨斷三根，檢警懷疑Ｈ男施暴成性，兩年前就將兩歲兒子打成植物人。
Ｈ男的三歲長女曾告訴姑姑「爸爸把妹妹打到床底下，打得非常用力」，長女也告訴檢警，爸爸曾打弟弟和妹妹。檢方認為，長女雖小，卻清楚描述爸爸施暴過程，證詞有可信處，依刑法二七七條的傷害致重傷罪提起公訴，Ｈ男目前被羈押。
急救撿回命 通報偵辦
Ｈ男的次女今年二月才出生。起訴書說，次女常啼哭，Ｈ男受不了她哭鬧，竟毆打並激烈搖晃，造成頭部外傷，雙眼視網膜出血，右胸第四、五、六根肋骨斷掉，經醫院急救才撿回小命，但院方懷疑她受虐，通報社會處，社工員意外查知Ｈ男的兩歲兒子是植物人，覺得案情不單純，懷疑也是Ｈ男施暴造成，警方接手偵辦。
檢警高度懷疑Ｈ男有習慣性施虐嬰幼兒的傾向，起訴書說，一○三年五月廿六日，其兒子才剛滿月不久，因哭鬧不止，遭Ｈ男毆打並激烈搖晃，導致嬰兒頭部外傷、腦膜下出血、肋骨骨折，夫婦送到醫院時已無生命跡象，轉送另家醫院才恢復生命跡象，但因腦部缺氧過久，已成植物人，目前在醫院照護。
檢警疑 慣性施虐幼兒
因Ｈ男施暴時家中沒有大人在，太太都是事後發現孩子傷勢嚴重才送醫，Ｈ男到案後否認虐童，只承認孩子不乖，他想用「拍打的方式」讓孩子止哭，沒想到造成那麼大的傷害，說詞避重就輕。
兩年前兒子送醫時，院方也懷疑虐童，但夫婦聲稱兒子從床上摔下來，才造成頭部外傷和肋骨斷掉。
檢方懷疑，Ｈ男對小孩施暴，太太應知情，但她不露口風，案情難突破，對於妻所涉重傷害罪部分，因罪證不足以「不起訴」處分。
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