七月景氣動向 台經院︰製造業上揚 服務業下滑

2016-08-26

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院昨公布七月營業氣候測驗點，由於出口轉正成長，製造業廠商對景氣看法逐漸好轉，但國際油價回升使得運輸業看法偏向保守；因此，七月製造業、營建業氣候測驗點上揚，服務業則連續兩個月下滑。

製造業部分，根據台經院調查，廠商認為七月景氣「好」的比率為廿六．六％，較六月增加四．五個百分點；認為景氣「壞」的比率則是廿五．七％，減少○．九個百分點。

至於整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商為廿七．九％，高於看壞的十六．六％，以電子機械業看好比率較高。七月製造業營業氣候測驗點為九十八．六三點，較六月增加一．九七點。

服務業部分，多數產業對七月景氣看法維持中性；至於未來半年景氣看法，以零售業與運輸倉儲業看壞比率較高。七月服務業營業氣候測驗點為八十四．三七點，較六月減少一．一七點，連續兩個月下滑。

營建業方面，由於政府為提振經濟已交辦相關部會彙整尚待執行預算的公共建設項目並加強追蹤，執行率與達成率的提升更列為首要目標，使得營建業廠商信心大增；營建業七月營業氣候測驗點為九十．○八點，較六月上揚四．一三點，連續五個月上揚。