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金管會 將約談蔡友才

2016-08-26

〔記者王孟倫／台北報導〕兆豐銀紐約分行違反洗錢法遭美國重罰，金管會主委丁克華昨表示，將採「雙管齊下」方式，國內由跨部會專案小組追查「行政責任」，兩週內會有結果；海外將派員到兆豐銀紐約及巴拿馬分行進行「專案金檢」，最快下週一啟程。

行政調查 預計兩週完成

丁克華表示，金管會週一依行政院指示邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀遭美裁罰跨部會因應專案小組」，啟動行政調查，預計兩週內完成。金管會預計今日或下週一約詢兆豐金前董事長蔡友才。

金管會副主委桂先農表示，將追查兆豐銀「四個為什麼」，包括：為何法遵功能沒有確實落實？為何紐約分行未依規定申報可疑交易？為何沒有充分執行客戶實地查核？總行對海外分行督導功能為何欠缺不足？

海外金檢 下週一啟程

至於金管會是否也會對兆豐銀總行開罰？丁克華表示，要看實際調查結果，若要裁罰，也要按照行政程序走，但這個案子備受外界關切，會儘快處理。

丁克華並表示，金管會將派一組檢查人員，先到兆豐銀紐約分行、再到巴拿馬分行進行專案金檢，以釐清此案的相關事實，並確認分行的改善情形。他說，國內總行對海外分行管理，不會掌握到日常每筆交易，若要進行全面瞭解，必須實地檢查，所以決定進行海外金檢。

丁克華說明，母國監理機關執行專案金檢須先通知當地國主管機關，美國紐約州金融服務署（ＮＹＤＦＳ）週三已回覆同意，但還有一些處理程序，預計最快下週一啟程，這次海外金檢時間約二至三週。

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  • 兆豐金前董事長蔡友才。（資料照，記者李靚慧攝）

    兆豐金前董事長蔡友才。（資料照，記者李靚慧攝）

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相關關鍵字： 兆豐銀 兆豐銀涉洗錢 蔡友才 金管會
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