林全下令 專案金檢兆豐銀紐約、巴拿馬分行

2016-08-26

〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀紐約分行因違反洗錢法遭美國重罰，行政院長林全昨在行政院院會下令，要求金管會立即對兆豐銀巴拿馬及紐約分行執行專案金檢。此外，行政院昨也通過「洗錢防制法」修正草案，類似兆豐銀未做可疑交易帳戶申報，每次裁罰金額最高提升五倍至五百萬元。

政院通過 修正洗錢防制法

林全表示，這次兆豐銀紐約分行案，引起國內許多質疑，請法務部及金管會分別成立專案小組，儘速釐清事實並追究責任，避免類似情況再度發生。

林全並責成金管會監督各銀行強化內控機制，執行風險控管及法令遵循，同時加強海外分支機構管理，並對兆豐銀行巴拿馬分行及紐約分行執行專案金檢。

林全並請法務部與立法院協調，儘速完成「洗錢防制法」修法。他表示，這次修法目的，除了讓相關法規與國際接軌，主要是配合各國強化洗錢防制的趨勢，同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為，展現我國打擊經濟犯罪、洗錢的決心。

可疑交易未申報 最重罰500萬

現行針對金融機構未做可疑交易案件申報，每次最高裁罰金額為廿萬到一百萬元，因罰則太輕難以產生嚇阻效用，這次修法一口氣將裁罰金額加重五倍，最高裁罰金額提升為五百萬元以下。

賣人頭帳戶、車手 觸犯洗錢法

這次修法並擴大洗錢定義，提供人頭帳戶、詐騙集團車手等均觸法；而且，鑑於台灣洗錢的重大犯罪門檻過高，此次修法也降低門檻，從原本最輕本刑為五年以上有期徒刑，下修至三年以上即可適用洗錢防制法。

另外，這次修法並加強邊境管制，過去人肉運鈔只管制外幣，這次增加新台幣管制，除現鈔，連黃金、裸鑽也納入規範項目；另，利用郵寄、快遞、貨運等郵寄現鈔、黃金、裸鑽也納入管制，海關可以一律沒入。