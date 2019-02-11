2019-02-11

記者凃盈如／台北報導

豬年到！度過「狗來富」的一年，豬年也別忘吃些應景美食，為家裡妝點豬年開運招財物，好運全開迎豬年。

甜心豬．財圓滾滾

台北君悅於酒店一樓的Baguette禮品‧烘焙坊推出新年限定甜點，博豊安主廚以粉紅豬、元寶、金幣等應景元素，推出福氣撲滿豬來貴、圓滿小豬與炫紫蜜糖，讓人不忘在新春吃甜討吉利，且每樣甜點放在社群網站，一定都是吸睛，迎來超人氣的精緻甜點。

小豪豬．聚財開運

台隆手創館、來自日本的雜貨品牌NATURAL KITCHEN，每年皆會引進生肖限定商品，讓新年居家布置更豐富熱鬧，以日式年味增加吉祥喜氣的氛圍。

譬如台隆手創館的熱銷款「日本太陽能招財生肖擺飾」，俏皮可愛，招財貓變成招財小豬，推出三種顏色（白、粉紅、金），可依照空間風格選擇適合的擺飾；而「迎春石鹼」則以日本經典討喜的小豪豬造型，象徵喜氣與富有，內附小豬造型皂、裝飾貼紙與小屏風紙板，饒富趣味，是擺飾、清潔一品多用的吉祥物。

至於NATURAL KITCHEN，迎接今年「黃土豬年」（日本稱為「亥」年），象徵無病無災，品牌推出以日本生肖代表之一「山豬」的相關商品，讓台灣消費者能感受到不同文化的新鮮感；同時更以親子山豬依偎在一起的設計概念，創造歡聚的年味，也詮釋親子團圓的意涵。

吉飾豬．催旺運勢

高單價瓷器、水晶市場，也推出了多款生肖商品迎客，譬如日本皇室御用瓷器品牌Noritake，便推出2019豬年擺飾「金豬獻瑞」，盤子的外圍裝飾圖案稱為「Yuusokumonyou」，是日本的傳統紋樣，備受宮廷貴族青睞，並以圓形的紋樣，呈現十二生肖，中間圍繞著畫筆細膩的山豬。和風紋樣搭配傳統金下盛及色盛等裝飾技法，搭配描金、獨特藏藍色花紋，增添典雅的皇室氣息。

至於代理LALIQUE法國萊儷水晶、Narumi與Rosenthal德國羅森泰瓷器的集雅廊，也推出豬年生肖商品，滿足貴氣的送禮需求。業者表示，自從遠古農耕時代，豬一直是經濟效益的代表，豬肉可以被料理成美食，豬鬃毛可以被製成刷子，因此豬隻被視為家裡的重要經濟來源之一，更被視為財富的象徵。此外，在傳統習俗中，兔及羊是與豬相配的生肖，有三合貴人的作用，能催旺運勢，得貴人相助及增加人緣。

圖片提供／IKEA、NATURAL KITCHEN、小器、台北君悅酒店、台隆手創館、旺代、法藍瓷、集雅廊

註：價格或有更動，以通路為準。

Rosenthal豬年生肖商品，30cm掛盤，原價8,500元，優惠價6,800元（3月底止）。

NATURAL KITCHEN親子豬生肖擺飾，150元。

台北君悅新春甜點「圓滿小豬」，單個190元。

NARUMI玻璃對杯（紅、黑各一只）3,900元，杯底可見令人驚喜的小豬圖樣。

Noritake致富豬紀念盤18cm（含底座），7,600元。

旺代Lotus寶豬帶財，2,280元。

IKEA KELGRIS小豬造型填充玩具，多種樣式，單件79元。

Rosenthal德國羅森泰瓷器RORO金豬撲滿，6,600元，全台限量35件。

台北君悅新春甜點「豬來貴巧克力撲滿」，單個680元。

法藍瓷豬事亨通，青花豬擺飾，8,400元。

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