歐舒丹限量香氛 虹彩櫻花美好春日

2019-02-02

〔記者凃盈如／台北報導〕時序來到春天，法國保養品牌紛紛推出限量新品吸客，譬如歐舒丹最近推出「虹彩櫻花限量香氛系列」，含香水、沐浴膠、美體乳、護手霜等品項，讓人感受漫步於春日的美好、和諧氛圍，聞著那份香氣，彷彿遇見搖曳生姿的櫻花樹。

虹彩櫻花美體乳蘊含櫻花花露、櫻桃萃取及乳油木果油，有效保濕潤澤肌膚，沐浴膠則蘊含天然植物潔淨因子，調和櫻花花露及櫻桃萃取，質地輕盈清透，遇水就能化為豐盈柔細的綿密泡沫，能溫和潔淨肌膚，留下柔適膚觸，至於護手霜，則蘊含櫻花花露、櫻桃萃取及具有優越保濕滋潤功效的乳油木果油，可舒緩乾燥不適，加強防護手部肌膚。

至於最受香氛迷歡迎的法國知名香氛品牌diptyque，則為即將來臨的情人節推出玫瑰系列，集結了兩款調香界最負盛名的玫瑰品種：千葉玫瑰與大馬士革玫瑰的香氣，為情侶帶來祝福，品項包含香氛蠟燭、髮香噴霧、護手霜、淡香水與香氛紙等，從香氣到色澤、包裝，讓人愛不釋手，甜蜜歌詠愛情。

L’OCCITANE限量虹彩櫻花護手霜30ml，400元 。

L’OCCITANE 限量虹彩櫻花美體乳250ml，1,280元。

diptyque 2019推出限量情人節玫瑰之水髮香噴霧30ml 、玫瑰之水淡香水、玫瑰之水香膏等商品。

diptyque 2019限量情人節大馬士革玫瑰香氛蠟燭&千葉玫瑰香氛蠟燭，190g，2,450元。

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