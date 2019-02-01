朱色大吉 時光獻瑞：Urwerk

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

前衛之紅

一眼著迷！Urwerk UR-210的迷人之處，就是將專利漫遊式衛星小時轉頭及逆跳分針技術合體；運作上，超大立體逆跳分針罩著小時轉頭、沿著分鐘刻度流暢推進，運行至60分鐘、於0.1秒間彈回起點，重新開始另一個小時的旅程。眼前，Urwerk打造限量20只的UR-210黑鉑金型號，黑鉑金錶殼設計別具匠心，一圈圈波紋像分針回撥動作觸發的衝擊波，如漣漪般由錶盤散發到錶殼，意象非常豐富。搭配紅色區域，整體更顯運動、未來感，更加彰顯腕錶超越量度時間的傳統框架與錶主的個性。

注意的是，UR-210錶盤1點鐘位置是傳統的動力儲備顯示，11點鐘位置的顯示視窗則是鐘錶界首創的技術，顯示的是過去2小時的上鏈效率。佩戴上，錶主若一直靜坐著，腕錶的上鏈效率指針會指向紅色區域；如果不停活動，指針就會移向綠色區域，代表產生的動力多於消耗。這樣的好處是，能幫助錶主為錶款做出相應行動：如果動力不足，可將錶背的上鏈效率調節掣設定於「FULL」位置，這樣連最微小的動作都能令擺陀轉動儲能，同時減低零件所受的震盪。相對的，當擺陀產生過多動力，應選擇「REDUCED」，藉此卸去部份動力，避免零件承受過大壓力。

【Watch More！】

逆跳分針、0.1秒回彈：https://www.youtube.com/watch?v=jszvv8Mtqtc

圖片提供／Urwerk

Urwerk UR-210 Black Platinum黑鉑金腕錶。錶殼以鉑金及鈦金屬製作，經黑色類鑽碳塗層處理。UR-7.10 自動上鏈機芯。5,200,000元。限量20只。

當分針走至60分鐘、清脆「卡嚓」一聲瞬間彈回0分位置，實在是視覺與聽覺雙重享受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/