朱色大吉 時光獻瑞：HYT H20棕色版

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

時間之河 紅白交會

在棕色版的H20腕錶中，紅色液體記錄最近流逝的時間，而透明液體象徵即將到來的時間，兩種液體的匯合處即精準指示當下時刻。這一限量腕錶同樣搭載由專營高複雜機芯的APRP機芯廠（Audemars Piguet Renaud & Papi）為HYT獨家打造的機械機芯，採用28顆寶石的精密機芯以深棕色PVD鍍層進行表面工藝修飾。同時，該機芯透過一種凸輪從動系統、將旋轉運動轉換成線性運動，令機械機芯與流體模組之間得以順暢傳輸，以跳動方式顯時的分針更加突顯腕錶精湛的專業水準。

再一次，宛如雕塑的鏤空數字牢固定位、卻又好似懸浮一般，透過令人耳目一新的時間顯示方式、鐘形藍寶石水晶玻璃錶鏡，配上深沉大器的棕色PVD鍍層不鏽鋼錶殼，並以紅色藍寶石水晶玻璃錶底蓋添入一層溫暖光芒。

【Watch More！】

時光紅流：https://www.youtube.com/watch?v=xTMM5UMWU_A

圖片提供／HYT

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/