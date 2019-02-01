朱色大吉 時光獻瑞：HYT H20 TIME IS FLUID

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

紅色招財 遇水則發

感嘆時間易逝？HYT以新作H20 TIME IS FLUID腕錶將時間化虛無為豐實、緊迫為安然。專利微型流體模組加上APRP（Audemars Piguet Renaud & Papi）特製的機械機芯，這一款創意豐沛的腕錶欣然接受「時間的流逝」，並將流動過程視覺化、具象化，甚至予以頌揚、禮讚：「既然可以為時間賦予意義，何苦勞神去追？」

有別於指針、數字報時等方式，瑞士獨立製錶商HYT擅長以液體展現時間的流逝驚艷製錶界，現在，這款H20 TIME IS FLUID腕錶HYT的「時間是流動的」核心設計理念以文字形式表達出來。以雕塑般的「TIME IS FLUID」字樣鏤空環繞錶圈，加上以紅色流體顯示的小時，並分別以金色、銀灰色鑽石形飾紋小錶盤顯示分鐘與秒鐘；錶盤於三點鐘位置顯示錶冠位置指針H-N-R，分別指示調時、空檔與上鏈，這只幾乎沒有直線條、以「流動」方式顯示時間軌跡的摩登時計，透過立體、深具空間感的藝術性，宛如將時間實體呈現，讓人可以從各個角度全面審視。

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液態時光：https://www.youtube.com/watch?v=buijJswx9T4

圖片提供／HYT

HYT H20 TIME IS FLUID腕錶。18K黃金錶殼（51mm），厚19.95mm。紅色流體顯示小時。半透明灰色橡膠，鈦金屬折疊錶釦。3,980,000元，限量20只。

藍寶石水晶玻璃錶底蓋呈現獨創的手動上鏈機芯，具備8日動力儲存。

H20錶款體現HYT的設計語彙：順滑的彎角、流暢的造型，幾乎沒有直線條，呼應時間的流動。

雕塑般的《TIME IS FLUID》鏤空環建構錶盤亮點。

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