《玫瑰之戀》SABON 印象玫瑰

記者邱巧貞／台北報導
SABON以「藝術」作為年度設計概念，將不同形式的藝術表現融入每樣產品，新推出「印象玫瑰」系列重新詮釋了玫瑰的香氣，前調以些微辛香展開；玫瑰為中調的主角，融合番紅花與天竺葵，增添幾許神秘氣息；麝香與香草的基調，豐富了香氣的層次。
圖片提供／SABON
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
記者邱巧貞／台北報導
SABON以「藝術」作為年度設計概念，將不同形式的藝術表現融入每樣產品，新推出「印象玫瑰」系列重新詮釋了玫瑰的香氣，前調以些微辛香展開；玫瑰為中調的主角，融合番紅花與天竺葵，增添幾許神秘氣息；麝香與香草的基調，豐富了香氣的層次。
圖片提供／SABON
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv