《玫瑰之戀》SABON 印象玫瑰

2019-02-01

記者邱巧貞／台北報導

SABON以「藝術」作為年度設計概念，將不同形式的藝術表現融入每樣產品，新推出「印象玫瑰」系列重新詮釋了玫瑰的香氣，前調以些微辛香展開；玫瑰為中調的主角，融合番紅花與天竺葵，增添幾許神秘氣息；麝香與香草的基調，豐富了香氣的層次。

圖片提供／SABON

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