朱色順利 配配朱：Tumi

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

亞洲獨家紅

商務及旅遊精品Tumi以黑、紅組合打造全新Voyageur系列限量商品，以別具風格的裝飾向豬年致敬。金色配飾躍上經典的黑色包款，並搭配充滿活力的紅色，包括喜氣的紅色拉鍊片，以及代表2019豬年的「金豬獻瑞」吊牌。同時，這款限量版面料採用精緻的棕櫚樹圖案緹花，象徵美好旅行；加入皮革飾邊，獨特而奢華，為該系列增添不一樣的視覺深度和質感。款式上，包括配有筆電專用的防墊隔層和防水水壺袋的後背包、包身側邊設有快速拉鍊的小背包，以及設有多樣口袋的側背包。該系列僅於亞太地區販售。

另外，融合Tumi獨特美學與精湛造工的19 Degree為品牌史上第一款運用鋁合金打造的旅行箱，設計靈感源於大自然的結構線條，精準而柔和，散發雕塑之美，自2017年問世，為頂尖旅品奠定嶄新的現代風尚。現在，在原有的黑、銀色款之外，再添入紅色款，優雅的調性流露頂級質感，流動曼妙的霧面光澤為旅人的行頭添入更多愉悅氛圍。

圖片提供／Tumi

模特兒展示Tumi Voyageur Hagen後背包2019新年限定款，17,600元。

Tumi以豬年吊牌傳遞金豬獻瑞、新年新氣象。

Tumi以Voyageur系列限量商品迎接春節到來。該系列價約11,400至17,600元

Tumi 19 Degree紅色20吋鋁合金行李箱，39,800元。

Tumi 19 Degree紅色24吋鋁合金行李箱，46,800元。另有29吋款，56,800元。

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