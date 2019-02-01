朱色順利 配配朱：Giuseppe Zanotti

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

穿上紅牡丹

Giuseppe Zanotti慶祝創立25週年，以「Everyday Red Carpet」（每日紅毯）的設計理念貫穿2019年春夏系列，向女士們致敬：將日常生活幻化成誘人的時裝表演。最吸睛的莫過於配有踝帶、鞋背飾著超大朵的絲質牡丹的細高跟鞋，以及腳背裝飾牡丹花的平底涼鞋，分別為出席雞尾酒會與夏季的日間外出獻上最華美的款式。Giuseppe Zanotti亦為晚宴、正式場合所穿的鞋履賦予柔軟高級Nappa紅色皮革鞋面，鑲上水晶、寶石等，細膩而搶眼，盡顯高貴奢華。

圖片提供／Giuseppe Zanotti

Giuseppe Zanotti Peony高跟鞋，鞋背的超大牡丹注入大膽、華美氣息。鞋跟高度約11.5公分。

Giuseppe Zanotti Peony高跟鞋，鞋背的超大牡丹注入大膽、華美氣息。鞋跟高度約11.5公分。

Giuseppe Zanotti Peony平底涼鞋。

Giuseppe Zanotti Peony平底涼鞋。

Giuseppe Zanotti晚宴高跟鞋以水晶烘托鮮紅之美。

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