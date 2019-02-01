朱色順利 配配朱：BVLGARI

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

拎上胭脂紅玉

線條洗鍊、充滿活力，寶格麗（BVLGARI）本季以胭脂紅玉色（Carmine Jasper）為Serpenti Forever Diamond Blast的魅惑帶來新風貌。這款象徵極致工藝的作品以紅寶石般的豔紅色小牛皮邊框裝飾，並以立體絎縫圖樣象徵寶格麗在羅馬康多提大道（Via Condotti）精品店的經典八芒星，包身以特殊梯形為特色，搭配實用的淡金與皮革鍊帶。此外，寶格麗Serpenti Forever肩背包、絲巾與眼鏡等亦被賦予充滿浪漫與喜慶，代表新年新氣象的胭脂紅玉色。

圖片提供／BVLGARI

寶格麗Serpenti Forever Diamond Blast胭脂紅玉色肩背包，約88,900元。

寶格麗Serpenti Forever胭脂紅玉色小牛皮肩背包。

寶格麗胭脂紅玉色Onomato Bulgari斜紋絲巾，11,300元。

寶格麗BVLGARI BVLGARI圓角貓眼金屬光學鏡架，價格未定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/