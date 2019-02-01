朱色順利 配配朱：Fendi Peekaboo X-Lite for Men

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

紅色躲貓貓

問世十年、歷久不衰！Fendi Peekaboo包款本季更推出Peekaboo X-Lite for Men 男性包款，為Men’s Peekaboo系列加入最新成員。包款由Fendi家族第三代傳人、現任配件及男裝設計師Silvia Venturini Fendi操刀設計，靈感汲取同名女包樣式帶來嶄新且具備解構元素的線條，還有Peekaboo包款的雋永外觀。包身是黑色、棕色或白色等素色Selleria Cuoio Romano皮革，包內採用堅固橡膠薄膜撞色科技布料，大口袋則採亮面皮革，帶來箇中趣味。

特別的是，Peekaboo X-Lite for Men男性包款沒有中間的橫桿和框架，呈現堅固卻又極其柔軟的外形。尺寸上，共有Fit和Regular兩種尺寸，滿足現代人多元、優雅的生活方式，無論是上班工作，還是週末來趟小旅行，都能在包款的機能性、美學與皮革工藝之間取得平衡。

圖片提供／Fendi

Fendi Peekaboo X-Lite for Men Fit包款以紅、黑對比突顯摩登意象。圖為模特兒展示。

Fendi Peekaboo X-Lite for Men Fit包款以紅、黑對比突顯摩登意象。圖為模特兒展示。

Fendi Peekaboo問世十年，歷久不衰。圖為全新的Peekaboo X-Lite for Men Regular包款。

Fendi Peekaboo問世十年，歷久不衰。圖為全新的Peekaboo X-Lite for Men Regular包款。

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