朱色順利 配配朱：Montblanc

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

紅色運動

萬寶龍（Montblanc）加入(RED)機構、對抗愛滋病的行動，與澳洲設計師馬克紐森（Marc Newson）合作，以鮮明的紅色、高級樹脂與白色品牌標誌打造(M系列)RED筆款，以及一系列紅色配件，產品的部分銷售所得將捐給「全球基金會」（The Global Fund），為終結愛滋病、肺結核和瘧疾的目標增助力。

「(RED)」、這家由愛爾蘭搖滾樂隊U2主唱波諾（Bono）和美國「甘迺迪家族」成員暨慈善家鮑比•謝里弗爾（Bobby Shriver）於2006年成立的機構、總裁Deborah Dugan表示：「萬寶龍與設計鬼才馬克紐森合作是極富詩意的組合，該系列上市也為愛滋病的對抗計畫續寫下一頁篇章，每賣出一件系列產品將為『全球基金會』增加捐助款，救助更多生命、遏止愛滋病毒的蔓延。」直至今日，(RED)已募集五億美元以上的善款，全部捐給「全球基金會」支持愛滋病計畫，包括愛滋病治療、預防與照護服務，並致力於遏止愛滋病毒由母親傳染給小孩。

萬寶龍還推出採用義大利小牛皮與紅色切邊紙張的紅色素描簿、紅色編織皮革手環、以紅色亮漆鑲嵌設計的圓形精鋼袖釦等，使RED系列更加豐富。

圖片提供／Montblanc

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