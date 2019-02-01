朱色大吉 時光獻瑞：Louis Vuitton

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

紅錶帶 帶鴻運

Louis Vuitton（LV）投注專業製錶大有進展，尤其在日內瓦成立的錶廠「La Fabrique du Temps Louis Vuitton」，自2014年起一再擦亮瑞士製錶亮點。旗下經典錶款Tambour更是從2002年即以LV源源不絕的靈感持續演化。全新錶款如Tambour Essential Grey GMT腕錶、Tambour Essential Grey Chronographe腕錶，或是以登山為靈感的Tambour Grey Titanium腕錶，皆配備LV專利系統可更換錶帶，不須工具即可隨興從傳統鱷魚皮、Monogram帆布、全套LV皮革錶帶中挑選替換。新春添喜氣，選搭紅色錶帶無誤！

圖片提供／Louis Vuitton

（右）Tambour Essential Grey Chronographe腕錶。精鋼錶殼（44mm）。自動上鏈機芯。計時和日期顯示。紅色計時指針更添運動色彩。192,000元（不含錶帶）。

Louis Vuitton Tambour Grey Titanium腕錶以登山為設計靈感，耀眼的橘色向高科技戶外運動服飾致敬。149,000元（不含錶帶）。

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