朱色大吉 時光獻瑞：Tissot

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

優雅之紅

天梭（Tissot）杜魯爾系列腕錶是具有特殊意義的錶款，以錶廠發源地、瑞士製錶重鎮力洛克（Le Locle）的街道「杜魯爾」（Chemin des Tourelles）為名，象徵天梭創立自1853年的傳承，以當代風格設計向錶廠的悠久歷史致敬；高貴優雅的錶殼、錶盤具有多種細部裝飾，完美呈現天梭蘊含的專業工藝，搭配朱紅錶帶，喜氣洋洋。

另外，Lady Heart自動腕錶在純淨無暇的錶面上展露天梭的鏤雕工藝，珍珠母貝面盤上雕出漸層洋紅玫瑰，花瓣與花瓣間還帶有玫瑰特有的刺，真實描繪都會女性的優雅魅力。

圖片提供／Tissot

天梭杜魯爾系列自動女裝腕錶。精鋼錶殼（32mm）。珍珠母貝殼面盤。Powermatic 80自動機芯。朱紅色皮革錶帶。23,600元。

天梭Lady Heart開心系列腕錶。精鋼錶殼覆有玫瑰金色PVD塗層。珍珠母貝面盤雕出漸層洋紅玫瑰。24,600元。

天梭全球代言人劉亦菲佩戴Lady Heart開心系列，用彩虹變換描繪女人的多采多姿。

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