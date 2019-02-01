朱色大吉 時光獻瑞：Christophe Claret

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

花落時刻一點紅

Christophe Claret為Margot腕錶添上新款，採用深藍色珍珠母貝錶盤，搭配鑽石鑲嵌錶圈和錶耳。3、6和9點鐘位置分別飾有一顆梨形鑽石，為腕錶整體設計注入詩情畫意。錶盤中央以12片白漆拉絲鈦金屬花瓣簇擁一顆天然粉紅色藍寶石雌蕊，一對精鋼指針從花瓣上方優雅劃過，手工修飾而成的圓柱造型配以藍色針尖，精緻悅目。擄獲人心的是那些會隨著2點鐘位置按鈕按下、巧妙地從錶盤褪下的花瓣，而且腕錶會發出清亮的音簧共鳴，同時，錶盤4點鐘的位置以法文書寫體形式隨機地出現Un peu（一點點）、beaucoup（很多）、passionnément（熱情地）、à la folie（瘋狂地）、pas du tout（完全不），就好像拿一朵雛菊，一片一片揪落花瓣，「他愛我、他不愛我……」，有如愛戀的占卜遊戲。

哦！對了，當按下4點鐘位置的復位鍵，圍繞花蕊的所有花瓣曼妙重現，4點鐘處的視窗則變成省略號。整只錶款嬌柔嫵媚，悅目娛心。

圖片提供／Christophe Claret

Christophe Claret Margot腕錶。白金和石藍色PVD鍍層5級鈦金屬錶殼。白金與深藍色珍珠貝母錶盤爪鑲梨形鑽石。7,380,000元。限量20只。

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