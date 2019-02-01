朱色大吉 時光獻瑞：Chopard

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

紅光煥發 正能量

紅寶石是「寶石之王」，蕭邦（Chopard）認為佩戴紅寶石能帶來豐沛能量與智慧，並讓愛情美好璀璨。Precious Chopard系列、L’Heure Du Diamant系列與Happy Diamonds系列皆可見紅寶石作品，瑰麗奪目來自傳承的頂級工藝。

以Precious Chopard系列紅寶石腕錶來說，錶盤鑲嵌長方形切割紅寶石，36顆粉色剛玉及40顆鑽石擁簇著小花冠，以雪花式鑲嵌花卉圖案；錶圈鑲嵌紅寶石，粉色剛玉與鑽石。採高低立體層次的K金底座創造出鏤空效果，減少金屬露出的面積，呈現如蕾絲般輕盈的效果。舉凡從設計、寶石挑選、切割、鑲嵌到金工的拋光打磨，高級珠寶工坊以超過30多種工藝賦予原始材料生命力，展現極富溫度的光芒。

圖片提供／Chopard

蕭邦相信，佩戴紅寶石能帶來豐沛能量與智慧，並讓愛情美好璀璨。

蕭邦Precious Chopard系列腕錶。18K白金錶盤鑲嵌總重1.12克拉紅寶石、0.18克拉粉色剛玉與0.04克拉鑽石。錶圈鑲嵌總重7.83克拉紅寶石、2.59克拉粉色剛玉與0.84克拉鑽石。5,588,000元。

蕭邦L’Heure Du Diamant系列腕錶。18K玫瑰金錶殼鑲嵌2顆2.53克拉圓形明亮式切割紅寶石與總重4.02克拉鑽石。2,757,000元。

蕭邦Happy Diamonds系列腕錶。18K玫瑰金錶殼，珍珠母貝錶盤，鑲嵌2顆2.68克拉圓形切割紅寶石與總重3.86克拉鑽石。2,572,000元。

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