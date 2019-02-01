朱色大吉 時光獻瑞：HYT H4

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

腕上霓紅

HYT為H4腕錶增添入一個史無前例的驚豔元素：微型發電機，令可能彼此對立的光線與流體融合為一體。

當按下按鈕式的錶冠啟動照明，位於錶盤拱頂下的兩個LED燈將透過微型發電機直接供電，白光機械模組瞬間為錶款注入耀眼霓虹，為獨門的流體報時與非凡獨特的微雕機芯獻上斑爛之光。同時，因為透明複合材料錶盤上的螢光奈米粒子能夠捕捉光線，所以每一個表面的微小孔洞都可被化為光源，交互生輝。更意想不到的是，這個由品牌自主研發的微型發電機，並沒有任何電子元件或電池；照明乃是來自機械動力源，這對於複雜高級鐘錶而言更是史無前例。

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自體發光、夜店風：https://www.youtube.com/watch?v=F64ZPp1Ag7o

圖片提供／HYT

HYT H4腕錶。鈦金屬錶殼（51mm），厚17.9 mm。HYT獨創手動上弦機械機芯，紅色流體顯示小時、分鐘、秒鐘和動力儲存。2,780,000元，限量50只。

HYT H4腕錶經由透明複合材料錶盤的螢光奈米粒子捕捉光線，令每個微小孔洞都變為光源。

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