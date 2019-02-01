朱色大吉 時光獻瑞：Cartier

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

紅運當頭 幸運季節

卡地亞（Cartier）結合著名的鏤空機芯與日本庭園四季美景，以Calibre 9620 MC手動上鏈機芯帶來全新Jardins Japonais系列腕錶，每一錶款以不同的珍貴寶石傳達四季意象；製錶師仿造優雅的枝枒，將機芯天衣無縫地藏在錶橋之後，完美地傳達四季的意象。春天以粉色寶石、紅寶石與鑽石搭配深色的鏤空機芯，呈現春天遍地盛開的櫻花美景；夏季以玫瑰金的錶橋，映襯珍貴寶石的燦爛色彩呈現溫暖豐富的夏天；秋季以黃色紅色寶石及橙色石榴石，描繪日本秋季楓紅的豐饒，冬季以白金與鑽石搭配藍寶石呈現日本花園純淨無瑕的潔白與靜謐。

圖片提供／Cartier

卡地亞Jardins Japonais系列腕錶－春。3,640,000元。

卡地亞Jardins Japonais系列腕錶－夏。3,640,000元。

卡地亞Jardins Japonais系列腕錶－秋。3,640,000元。

卡地亞Jardins Japonais系列腕錶－冬。3,640,000元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/