朱色大吉 時光獻瑞：Hublot

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

紅光煥發 正能量

雷鬼歌手尼基賈姆（Nicky Jam）充滿勵志色彩的人生故事不僅登上銀幕，其在音樂領域的成就更令他成為宇舶錶（Hublot）新任大使，錶廠更以他為靈感，設計出Big Bang Meca-10 Nicky Jam腕錶，將充滿科技感的宇舶代表錶款Big Bang Meca-10注入熱情奢華拉丁風，錶款風格散發霸氣耀眼的彩色寶石、「紅」光煥發的正能量，喚醒粉絲靈魂深處的悸動！

宇舶Big Bang Meca-10 Nicky Jam共有三種款式，包括宇舶錶專利皇金材質鑲嵌彩色寶石、鑲鑽錶圈，以及時尚黑陶瓷，錶背均為鍍金處理的鏤空機芯，錶帶為雷鬼樂的代表色系，紅、黃、綠漸層色鱷魚皮，放送對音樂的熱情與源源不絕的正能量。面盤12點位置展示尼基賈姆的姓名縮寫「NJ」標誌。錶款搭載HUB1201原廠自製機芯，藉過創新結構設計，從錶盤正面便可欣賞雙重10日動力儲能指示，這正是Meca-10的命名由來。

尼基賈姆在2015年以拉丁名曲《El Perdon》（寬恕）奪下全球各大音樂排行榜冠軍，更為2018年FIFA世界盃足球賽與威爾史密斯（Will Smith）獻唱官方歌曲《Live it Up》，撼動無數聽眾，恰好與擔任FIFA官方時計的宇舶錶成為最佳拍檔。此外，尼基賈姆以最新單曲《X（Equis）》在YouTube上創下14億次閱覽的驚人紀錄。Big Bang Meca-10 Nicky Jam皇金彩寶腕錶鑲嵌各種華麗彩色寶石，包括黃色藍寶石、橙色藍寶石與沙弗萊石，即呼應《X（Equis）》MV中出現的三種顏色。

圖片提供／Hublot

宇舶Big Bang Meca-10 Nicky Jam皇金彩寶腕錶。拋光緞面18K 皇金錶殼（45mm），錶圈鑲48顆長方形切割彩色寶石。2,253,000元，全球限量30只。

近賞宇舶Big Bang Meca-10 Nicky Jam皇金彩寶腕錶在錶圈、鏤空鍍金錶盤等細節鑲嵌的彩色寶石之美。

宇舶Big Bang Meca-10 Nicky Jam皇金鑽圈腕錶。拋光緞面18K 皇金錶殼（45mm），錶圈鑲307顆梯形鑽石（共16.9 克拉）。11,445,000元。

宇舶Big Bang Meca-10 Nicky Jam黑陶瓷腕錶。微噴砂緞面黑陶瓷錶殼（45mm），搭配紅、黃、綠漸層鱷魚皮錶帶內襯天然橡膠。749,000元，全球限量100只。

佩戴宇舶Big Bang Meca-10 Nicky Jam皇金彩寶腕錶的尼基賈姆。

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