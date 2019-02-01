王麗雅馬戲團精靈 魔幻上陣

2019-02-01

〔記者方惠宗／台北報導〕王麗雅魔幻上陣，「秀」誘「行人誤進」！

義大利精品Moschino日前在台北「華山1914文化創意產業園區」舉辦2019早春秀，秀場概念承襲品牌創意總監Jeremy Scott的魔幻馬戲團靈感，會場宛如置身於馬戲團，讓人讚嘆不已，就連領銜走秀的名模王麗雅也大呼過癮：「非常喜歡Moschino馬戲團系列每一套秀服都充滿戲劇張力，讓人沉浸在馬戲團的魔幻力量中！」

Jeremy Scott本季想要傳遞的訊息是「在逆境中，充滿希望」，這個理念在單品中體現得淋漓盡致，例如縫在黑色薄紗上、充滿活力的金屬裝飾品，或是一件紅色緞面斗篷內搭超級英雄的緊身衣，還有一件馴獸師式的亮片豹紋禮服，象徵無所畏懼的自我。

有趣的是，Moschino秀場夢幻吸睛，加上隔壁場館就是舉行中的「侏羅紀×恐龍樂園」特展、動線順暢，引不少人好奇圍觀，想入會場一探究竟。可惜活動並該非公開性質，意外成了幕後花絮。圖片提供：Moschino

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