日本美白新概念 追跡型保養登台

2019-02-01

〔記者邱巧貞／台北報導〕日SUNSTAR本三詩達集團以G.U.M.、Ora2等知名口腔護理品牌聞名，其實集團旗下還有一個通信販售保養品牌─「EQUITANCE」。

EQUITANCE近來登台，挾帶著在日本銷量突破250萬瓶的美白商品「花耀肌白膚美學水凝精華」作為來台的前導商品。SUNSTAR Beauty care研究所精研亞洲女性最在意的美白問題，成功提出獨家「追跡型」美白概念，研究室耗時18年，在比對近100種以上成分的有效性及穩定性後，由紅花中萃取出獲日本厚生勞動省認可的獨家美白有效成分─「亞油酸S」，其作用在分解黑斑的前身、生成黑色素的酪胺酸酶，目前在日本用於藥用化妝品的有效美白成分，僅約20項左右受日本厚生勞動省認可。此款精華同時搭配甘草酸鉀、傳明酸、阿古屋白珍珠萃取、吉野櫻花葉、 喜馬拉雅覆盆子等，並透過「正電極奈米包覆技術」將成分精準送達，為白淨肌膚打好基礎。

圖片提供：三詩達

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