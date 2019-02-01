居家輕煥膚 提升抗老除皺

2019-02-01

〔記者邱巧貞／台北報導〕現代人因壓力、污染等內外在因素，許多人的肌膚更新速度已晚於28天，且年齡愈大速度愈慢。台安醫院皮膚科主任曾德朋醫師表示，定期使用居家煥膚安瓶，除了能改善表層膚況外，也會讓抗老除皺這類深層養膚效果更顯著。

伊麗莎白雅頓旗下擁有完整的「艾地苯（Idebenone）」護膚系列，新推出的「艾地苯四周煥采新生安瓶組」，首次將艾地苯結合不同濃度乳酸、葡萄糖酸等複合果酸，以濃度漸進式調理，是市面上第一款經過精準計算的漸進式煥膚療程。

產品劑型採用最新鮮現壓現搽模式，純艾地苯粉末被保存在頂部凸起的黃色蓋子內，按壓進入裝滿乳酸、葡萄糖酸的透明瓶身內，待橘色粉末充分融入液體，換上滴管頭即可按壓使用。建議洗完臉後，直接薄塗在肌膚上停留15至20分鐘，剛搽上時會有短暫刺熱感，是因肌膚酸鹼值正在改變中，進行煥膚療程前三天勿長時間曝曬、磨砂去角質等，療程後直接使用精華液、乳霜即可。

圖片提供：伊麗莎白雅頓

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