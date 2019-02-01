《豬事圓滿發發發》 金豬瑞士刀 全球限量8,888組

2019-02-01

〔記者方惠宗／台北報導〕農曆豬年將至，百年瑞士軍刀品牌Victorinox表露「萌」樣，打造豬年版Huntsman Year of the Pig瑞士軍刀禮盒套裝，全球限量推出8,888組，引用寓意「發財」的數字「8」，帶來財富、發達好兆頭，新春佳節之際，更添收藏價值。台灣限量250組。

這款刀身長度91毫米、每套軍刀均刻有專屬限量發行編號的豬年特殊版本承襲瑞士軍刀的多用途特點，從大刀、小刀、剪刀、開罐器至拔軟木塞器等，共有16種不同的功能。更吸睛的是金色「豬」字與玉如意圖騰，以及呈現於軍刀上、畫風可愛的「金豬」，俏皮模樣、人見人愛。此外，豬年限定版包裝以西方糖果禮盒為設計概念，當中附有金色寓意卡，闡述生肖文化、獻上祝賀，成為一款大方得體的新年賀禮。

圖片提供：Victorinox

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