《豬事順利好時辰》農曆新年紅吱吱 錶讚好兆頭

2019-02-01

﹝記者林欣若／台北報導﹞農曆新年倒數中，不少品牌推出應景錶款，喜氣的紅色腕錶充滿節慶氣氛，是歡慶佳節的最佳配件。海瑞溫斯頓（Harry Winston）以奢華玫瑰金卓時Premier 系列36毫米自動腕錶歡慶新年，蕭邦（Chopard）的Happy Hearts兼具新年喜氣和情人節浪漫，充滿運動感的泰格豪雅（TAG Heuer）也推出紅色橡膠錶款。

海瑞溫斯頓的在36毫米錶盤上，以精湛的珍珠母貝鑲嵌工藝，生動呈現活潑的小豬、綻放的荷花玉蘭和鮮明的紅色背景等設計元素，在火紅色珍珠母貝的襯托下，鑲嵌著閃耀鑽石的小豬更加栩栩如生，細膩的紅色和粉紅色珍珠母貝薄片互相交織，勾勒出精緻的荷花玉蘭圖案，搭配紅色錶帶，更具春節喜氣。

蕭邦Happy Sport錶盤上的鑽石繼承Happy Diamonds的精神，如同明星舞者般，於兩層藍寶石水晶玻璃間自由旋舞，全新Happy Hearts腕錶的錶盤上，三顆滑動鑽石、一顆紅色心形和一顆鑲鑽心形同時綺麗旋舞。

泰格豪亞的Carrera Heuer-01 45毫米計時碼錶推出紅色橡膠錶帶款式，45毫米的精鋼錶殼搭配黑色錶盤，突顯帥氣個性，12點鐘位置為分鐘計時盤、6點鐘位為小時計時盤、9點鐘位置為連續小秒針指示，紅色橡膠錶帶搭配黑色碳化鈦塗層鈦金屬摺疊錶扣飾以TAG Heuer盾形標誌。

圖片提供：海瑞溫斯頓、蕭邦、泰格豪雅

泰格豪雅Carrera Heuer-01 45毫米計時碼錶，搭載Calibre Heuer 01自動上鏈機芯，176,700元。

蕭邦Happy Hearts系列腕錶，精鋼錶殼，錶徑36毫米，215,000元。

海瑞溫斯頓卓時Premier系列 新年36毫米自動腕錶，搭載HW2008自動上鏈機芯，價格店洽。

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