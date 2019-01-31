《舌尖下的澳門 絕藝絕味》 食尚粵菜推手．譚國鋒

2019-01-31

文／鄧金桔 圖／鄧金桔、謝資闐、永利皇宮

自16歲就邁入廚藝界的譚國鋒師傅，憑藉對粵菜烹調的熱忱及創新思維，於去年中獲澳門永利皇宮邀請，正式掌舵集團旗下餐廳永利宮。作為行政總廚，譚師傅推崇純正與天然之味，擅於採用四季時令的鮮活及養生食材，與團隊研發、調整菜品，為粵菜精髓找尋新生命。更多人看到不一樣。

對譚師傅而言，只有符合健康、天然、合時三大原則，再融合傳統廣府名菜工藝，才能創造出令人引以為傲與回味無窮的巧雅滋味。除了美味佳餚，團隊培養更是重中之重。內外場之間，一個眼神的交流，應該就能傳達出一定的訊息，「這是一種默契的形式」。喜歡親力親為的譚師傅，每個餐期都會進出廚房至少二十次，為的就是確保客人用餐愉快、餐廳營運順利。

相信在不久的將來，永利宮就能達到譚師傅的標準，將全新一面完美呈現給探訪的食客。

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