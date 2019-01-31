情人節=紅咚咚愛心 直球告白

2019-01-31

〔記者王瀅娟／台北報導〕今年情人節緊跟農曆年後登場，準備過年的同時也別忘準備給情人的禮物！愛心依然是情人節無庸置疑的主打，Saint Laurent、MCM與全新登台的日本珠寶品牌AHKAH紛紛獻上真心。

愛心是Saint Laurent常見的圖騰，源自品牌創始人Yves Saint Laurent先生每年手繪給親友的Love Cards，1958年他推出的第一個系列中也有一枚Le Coeur心型胸針，自此成為招牌設計。Coeur系列即是以愛心為本，有肩揹包與手拿包2款，搭配長穗流蘇，更顯特別。除了代表熱情的紅色小牛皮，另有白色與金色，以及鱷魚壓紋小牛皮與鉚釘款。

MCM認為，一年一度的情人節奢華些又何妨，Soaring Heart系列採用珍稀蛇皮製作，鑲滿水晶的愛心與下方的馬眼型切割水晶，組合出如飛官勳章的閃耀感，也似月桂王冠捧著愛心，令人聯想起阿波羅與達芙妮的愛情故事。

日本珠寶品牌AHKAH正式進駐新光三越信義新天地A8館，為亞洲區海外首間專門店，首波以thiran heart系列主攻情人節，鮮紅的愛心由人造珊瑚切割而成，搭配18K金鍊，是品牌最經典暢銷的系列。此外，ecriture loveme & loveyou系列，以18K金直白寫出「Loveme（愛我）」與「Loveyou（愛你）」，包括耳環與戒指，鼓勵還在曖昧的「好朋友」，情人節告白就以直球對決吧！

圖片提供：Saint Laurent、MCM、AHKAH

AHKAH ecriture Loveyou耳環，20,100元。

AHKAH thiran heart系列，項鍊9,000元起，耳環（右）12,000元。

MCM粉色愛心鑽蛇皮相機包，64,000元。

Saint Laurent Coeur紅色愛心鍊帶肩揹包，55,500元。

Saint Laurent情人節主打Coeur紅色愛心手拿包。

MCM粉色愛心鑽蛇皮肩揹包，105,500元。

AHKAH ecriture Loveme 耳環，20,100元。

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